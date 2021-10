Domestika, il corso avanzato di CSS Grid, Flexbox e altre tecniche è in sconto del 75%

Il mondo del web è in continuo cambiamento e sapersi adattare e aggiornare è fondamentale quando si vuole svolgere una professione in questo settore. Per restare sempre al passo con i tempi puoi affidarti a Domestika, che offre a soli 9,90 euro – in sconto del 75% – un corso in cui potrai imparare le tecniche più avanzate del layout web sfruttando strumenti come CSS Grid, Flexbox, CSS Shapes, Unità di Visualizzazione, Variabili CSS, trasformazioni 3D o parallasse effetti.

Il corso in 25 lezioni è tenuto da Javies Usobiaga, web designer, sviluppatore FrontEnd e co-fondatore dello studio Swwweet con ben 13 anni di esperienza nella creazione di progetti per importanti clienti. Le prime lezioni ti insegneranno a modellare il layout, la proprietà object-it e come distribuire il testo in colonne con CSS, scoprendo pian piano quella che è stata la rivoluzione che Flexbox ha portato nel mondo del layout web. Successivamente ti avvicinerai a CSS Grid e a tutte le tecniche più avanzate per sfruttarlo al meglio. Imparerai le trasformazioni 3D con esempio pratico ed effetti in scroll.

Il corso è di livello avanzato e, come suggeriscono le lezioni, è rivolto principalmente a chi ha un interesse per il design moderno e le tecniche di layout. Perciò non è adatto ai principianti. Il requisito principale è possedere una solida conoscenza di HTML e CSS, un computer e un editor codice con cui lavorare. Il corso “Layout web con CSS Grid, Flexbox e altre tecniche moderne” è in offerta al 75% di sconto: con soli 9,90 euro invece di 39,90 euro otterrai 25 lezioni ad accesso illimitato, 16 risorse aggiuntive e 11 esercizi extra.