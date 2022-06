Domestika, pacchetto da quattro corsi a soli 29,90€

Proseguono i Domestika Days, un’intera settimana di contenuti gratis e sconti per tutti gli utenti iscritti alla piattaforma. Tra le offerte a cui gli utenti potranno accedere in via esclusiva c’è anche un’ottima promozione: un pacchetto da quattro corsi, a scelta tra una speciale selezione, al prezzo competitivo di 29,90 euro – ben il 54% di sconto.

Il catalogo in promozione offre decine di corsi, suddivisi in diverse categorie. Tra i più venduti troviamo i corsi di introduzione ad Adobe Photoshop e Illustrator, due software molto utilizzati dai graphic designer. Tantissime le lezioni di illustrazione, dalle tecniche moderne di acquerello al disegno per principianti, arte dello sketching, ritratto e disegno architettonico. Per il fai-da-te, Domestika propone falegnameria professionale per principianti, uncinetto, ceramica fatta in casa e perfino cake design. Non mancano i corsi legati alle nuove tecnologie: fotografia professionale per Instagram, Google Ads e Facebook Ads da zero, brand strategy per Instagram e creazione di un sito professionale con WordPress.

Cos’è Domestika?

È la community creativa più attiva del web, dove i migliori esperti condividono le proprio conoscenze attraverso pratici corsi online. Sono ben dodici le categorie tra cui scegliere: illustrazione, marketing & business, craft, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, web & app design, calligrafia e tipografia, scrittura, moda, musica e audio. Tutti i corsi sono online e non hanno una data di scadenza, perché sono realizzati per essere seguiti passo dopo passo, al ritmo di ognuno. Acquistando un corso, oltre alle videolezioni, avrai accesso anche a testi esplicativi, esercitazioni e risorse aggiuntive, a un forum interno dove insegnante e studenti possono interagire, e infine a un attestato di partecipazione personalizzato.

Se vuoi risparmiare il 54% sull’acquisto singolo di ogni corso, è possibile acquistare a soli 29,90 euro un comodo pacchetto da ben quattro corsi, a scelta tra l’ampia selezione messa a disposizione da Domestika.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.