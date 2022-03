Domestika, pacchetto da tre corsi in offerta a 24,90€

Nuova promozione Domestika per tutti i suoi utenti: un pacchetto da tre corsi in offerta al prezzo speciale di 24,90 euro invece di 32,70, ovvero il 24% di sconto rispetto all’acquisto singolo. L’offerta, “esplora nuove idee creative” è il titolo, propone un catalogo davvero ampio che include alcuni fra i contenuti più venduti e apprezzati della piattaforma. Fra questi troviamo corsi di illustrazione, craft, animazione, fotografia, marketing e business.

Quali sono i corsi migliori da aggiungere al pacchetto? Tutto dipende dagli interessi di ciascuno. In genere, i corsi di illustrazione sono quelli più diffusi. Troverai lezioni dedicate alla tecnica classica (sketching, acquerelli e non solo) e alla tecnica digitale, come software della suite Adobe e la nota app per iOS Procreate, utilizzata da artisti e designer di tutto il mondo per creare delle vere e proprie opere d’arte.

Se invece sei alla ricerca di competenze di tipo manuale, ci sono i corsi di craft. Fra i tanti temi molto diversi tra loro troviamo ceramica, uncinetto, illustrazione tessile, falegnameria e cake design. Infine c’è la categoria di marketing e business, ottima soprattutto per tutti coloro che hanno da poco avviato un’attività. Via libera dunque a corsi di Google Facebook Ads, sviluppo di media plan digitale e brand strategy per Instagram.

A questo link potrai scegliere i tre corsi che andranno a comporre il tuo pacchetto a pagherai solamente 24,90 euro invece di 31,70. Ogni cors Domestika offre videlezioni on-demand ad accesso illimitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.