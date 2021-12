Domestika Pro a solo 25 Euro: accedi a migliaia di corsi con attestati per CV

Se siete amanti della creatività e volete approfondire le vostre conoscenze, oppure regalare a qualche vostro amico o parente un pacchetto di corsi artistici, questa è l’occasione perfetta per aggiudicarsi l’abbonamento a Domestika PRO a un prezzo competitivo, pari a solo 25 Euro per un anno. Grazie a questo servizio potrete accedere a tantissimi corsi gratuiti, più qualche sconto esclusivo, ottenendo anche un attestato personalizzato che potrete aggiungere al vostro curriculum vitae per mostrare le vostre abilità.

Domestika PRO cosa offre?

Quali sono i vantaggi di Domestika PRO? Innanzitutto, l’account in vostro possesso su tale piattaforma diventerà “PRO” e otterrà così tante nuove feature inedite. Tra queste figurano messaggi illimitati ai contatti, chat esclusive con la community PRO e con gli stessi creatori di corsi. Troverete anche una newsletter esclusiva ricca di suggerimenti e tecniche professionali. Essa è pensata per perfezionare le vostre abilità con consigli, risorse e materiali degli esperti più prestigiosi.

Ovviamente, poi, gli utenti PRO otterranno accesso mensile a una serie di corsi aperti visualizzabili gratuitamente. Non vengono consegnati per sempre, ma saranno accessibili per il mese in corso così da apprendere le nozioni del caso rapidamente e a costo zero. Altrimenti, otterrete uno sconto extra del 20% su qualsiasi contenuto, cumulabile con altre promozioni in corso. Infine, si segnala la disponibilità di assistenza tecnica personalizzata grazie al team di supporto sempre disponibile per ogni evenienza. Insomma, otterrete tantissimi vantaggi con questo pacchetto, estremamente interessante se siete amanti dell'arte, del design, della fotografia e persino del marketing digitale.

Come specificato in apertura, al posto di 49 Euro per un anno gli utenti interessanti potranno pagare in questi giorni soltanto 25 Euro sia per utilizzo personale che sotto forma di regalo. Trattandosi di una promozione dalla durata limitata, consigliamo di effettuare l’acquisto il prima possibile data l’offerta del pacchetto, che ricordiamo essere stata disponibile anche a metà novembre.