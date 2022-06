Domestika, risparmia il 58% sull'acquisto di 4 corsi

Vuoi migliorare le tue competenze o cerchi qualche lezione per imparare da zero un nuovo mestiere? È tornata la promozione Domestika che mette a disposizione un pacchetto da ben 4 corsi al piccolissimo prezzo di 29,90 euro: uno sconto pari al 58%, molto più conveniente rispetto agli acquisti singoli.

Con Domestika puoi scegliere tra decine di corsi in tantissime categorie, dall’illustrazione alla fotografia, passando per video, craft e marketing. Ad esempio, se la tua passione è il disegno sarai felice di sapere che nel catalogo scontato sono presenti tantissimi corsi a tema, sia per l’illustrazione classica – come acquerelli, ritratti a matita e colori – che digitale con tutti i suoi migliori software, come Adobe Photoshop, Illustrator e Procreate.

Tu interessa il mondo del marketing? Allora non puoi perderti alcuni tra i corsi più venduti della piattaforma: impara a creare campagne su Google e Facebook Ads, le fondamenta del copywriting e tutti i segreti per ottenere successo sui social network come Instagram. Tra le altre sezioni che non abbiamo nominato, molto valide sono anche quelle di scrittura, web e app design, architettura, 3D e animazione, mentre il craft è ottimo per coloro che cercano lezioni di stampo più “pratico” e fai-da-te.

I corsi Domestika sono completamente online: ogni insegnante mette infatti a disposizione videolezioni on-demand ad accesso illimitato, che ti permette di seguirle in qualsiasi momento della giornata, da qualsiasi luogo e qualsiasi piattaforma. Una volta terminato il corso, riceverai un attestato di completamento personalizzato. La promozione è disponibile ancora per poche ore: approfitta dell’ottimo sconto al 58% e visualizza l’intero catalogo Domestika collegandoti a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.