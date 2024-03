Domestika: risparmia l'83% per imparare a produrre musica

Ti piace la musica e hai sempre desiderato imparare a produrre canzoni? Oggi tutto ciò può realizzarsi grazie ai corsi Domestika che ti consentono di studiare comodamente da casa tua mediante lezioni realizzate da professionisti. Non a caso, il corso presente sulla piattaforma online Domestika ha una durata di 8 ore e 40 minuti, per un totale di 39 lezioni. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa imparerai durante questo coinvolgente corso che ti porterà nel mondo della musica.

Usare uno dei software più potenti e versatili nell’industria della produzione musicale non sarà più un problema! Il corso Ableton Live e Push per principianti, infatti, è composto da 7 corsi in cui scoprirai le chiavi per comprendere e controllare il programma insieme al musicista e produttore musicale Pedro Rovetto. Un’occasione imperdibile, dunque, per tutti coloro che vogliono approfondire i concetti e le funzioni di base dell’audio e del MIDI all’interno di Ableton Live e scoprire altre fantastiche caratteristiche.

Grazie a questo corso imparerai a conoscere le risorse e gli strumenti offerti dal software e il modo migliore per implementarli in modo da poter sviluppare le tue produzioni musicali, dall’idea iniziale (demo) alla fase di missaggio. Il costo? Oggi puoi approfittare di una speciale promozione limitata sulla piattaforma Domestika pagando solamente 9,99 euro anzichè 59,99!

Domestika: impara comodamente dal tuo dispositivo

Domestika non è una classica piattaforma online per imparare e approfondire le proprie conoscenze. Parliamo di una strumento che offre un gran numero di corsi online ad un prezzo del tutto vantaggioso per consentirti di scoprire curiosità e segreti di differenti settori senza spendere troppo.

Nel caso del corso Ableton Live e Push per principianti presente su Domestika risparmi, infatti, l’83% sul costo iniziale di 59,99 euro. Che aspetti? Approfitta subito dell’offerta limitata. Per iniziare il corso hai bisogno solamente di un computer con Ableton Live, un controller MIDI, come Push 2 o simili e conoscenza di base dell’audio digitale e familiarità con una DAW (Digital Audio Workstation).