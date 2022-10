Domestika sconta tutto: i migliori corsi a 9,90 euro

Tornano a sorpresa gli sconti Domestika, questa volta con una gradita novità: i corsi sono tutti in sconto a partire da soli 9,90 euro. Ce n’è per tutti i gusti: dall’illustrazione al craft, marketing & business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web & app design, moda, calligrafia e tipografia, musica e audio. Ecco i migliori corsi a 9,90 euro che non devi lasciarti sfuggire.

I migliori corsi Domestika a 9,90 euro

Ritratti digitali fantastici con Photoshop – In questo corso, Karmen ti mostrerà le linee morbide e scintillanti della sua raffinata tecnica per creare ritratti digitali fantasy che raccontano un’atmosfera eterea, con precisione e abilità. Il suo modo di usare Adobe Photoshop è facile da seguire e ti darà tutti gli strumenti necessari per fondere la tua immaginazione con questo programma per creare la tua narrazione fantasy unica nei tuoi ritratti digitali.

Introduzione a ZBrush – In questo Domestika Basics imparerai i fondamenti teorici e tecnici della scultura digitale in ZBrush, affrontando tutti gli strumenti di base che ti aiuteranno a padroneggiare questa piattaforma, anche se non hai mai usato il programma prima. Questo corso è appositamente progettato per farti perdere la paura della modellazione 3D.

Creazione di sticker animati per social network – In questo corso imparerai a creare il tuo set di adesivi animati con Adobe Animate, per condividerli con tutti tramite Giphy e utilizzarli su Instagram Stories, Snapchat e altri social network.

Ritratti 3D stravaganti con Illustrator – In questo corso online, Ohni ti insegnerà a costruire forme tridimensionali per creare ritratti unici. Sarai in grado di realizzare opere d'arte originali usando gli strumenti 3D di Illustrator e Photoshop. Impara insieme a Ohni come dare vita a coloratissimi volti digitali capaci di catturare l'attenzione degli spettatori.

Fotografia professionale per Instagram – Instagram è diventata la vetrina virtuale dove chiunque vuole spiccare. Mina Barrio – fotografa di prodotti di Melon Blanc, incaricata di creare contenuto visivo per qualsiasi tipo di marchi – ti insegnerà, in questo corso, tutti i trucchi per mostrare il tuo progetto su Instagram solo con il tuo cellulare.

Cosa offrono i corsi Domestika?

Adatti a tutti i livelli di competenza – dal principiante al più esperto – i corsi Domestika propongono una serie di videolezioni on-demand ad accesso illimitato. L’insegnante, generalmente un esperto del settore, può accompagnare alla lezione testi esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive. I corsi Domestika non hanno una scadenza: puoi visualizzarli quante volte vuoi, da qualsiasi dispositivo. Clicca qui per visualizzare l’intero catalogo in offerta.

