Domestika: 75% di sconto per poche ore per corso sul coding creativo

Il coding creativo, o creative coding, è una disciplina alquanto interessante che unisce l’arte alla programmazione, come intuibile dallo stesso nome. In termini più concreti, si tratta dell’utilizzo della programmazione per creare contenuti visivi scenografici ed espressivi. Questa versatilità del prodotto finale consente la sua visualizzazione in molteplici ambienti, non solo come installazioni artistiche. Chi si approccia a questo mondo in maniera autonoma, però, potrebbe trovarsi in difficoltà. Fortunatamente, Domestika arriva in nostro soccorso con un corso dedicato al coding creativo a soli 9,90 Euro.

Corso Domestika sul coding creativo al 75% in meno

Questo corso tenuto dal programmatore Bruno Imbrizi è composto da 21 lezioni per un totale di 2 ore e 42 minuti. Sebbene l’audio dell’intero corso sia in inglese, per consentire a persone di tutto il mondo di accedere a questo settore, non mancano i sottotitoli in italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e portoghese.

I contenuti sono divisi in 7 unità ben definite: si parte dall’introduzione sul docente e sul suo curriculum (che vanta brand come Adidas e Dell), per poi passare ai fondamenti e, a seguire, sezioni dedicate a specifiche funzionalità. Infine, verrà proposto di creare un progetto finale da zero con l’obiettivo di implementarlo su browser. I requisiti richiesti sono davvero pochi: gli strumenti del mestiere – ovvero un computer, un browser e un editor di testo – e, possibilmente, capacità matematiche e programmazione di base. Del resto, si tratta di un corso sul coding creativo per JavaScript.

Il corso in questione viene proposto normalmente a 39,90 Euro; tuttavia, Domestika lo ha scontato del 75% portandolo a soli 9,90 Euro. Si segnala, però, che questa promozione è valida fino alle 15:00 di domani, mercoledì 13 ottobre 2021. Il consiglio è quindi quello di acquistarlo subito, dato che Domestika garantisce l’accesso illimitato da PC e applicazione ufficiale dopo averlo comprato. Inoltre, come da prassi, non mancherà la consegna di un certificato al completamento del corso.