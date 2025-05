Domotica accessibile: Shelly Plus 1 in offerta per la smart home

Shelly Plus 1 tra i dispositivi più apprezzati dagli addetti ai lavori nell’ambito della domotica, per via delle sue tante funzionalità. È un interruttore intelligente Wi-Fi compatto e potente (fino a 16A) pensato per trasformare qualsiasi abitazione in una smart home, senza interventi invasivi. Non lasciarti sfuggire l’offerta di Amazon che lo vede protagonista. Ideale per automatizzare luci, prese elettriche, elettrodomestici, sistemi di riscaldamento o la porta del garage, può contare sulla connessione wireless e sulla compatibilità con gli ecosistemi preconfigurati, ad esempio quelli di Alexa o Google Home.

Crolla il prezzo di Shelly Plus 1: eccolo su Amazon

Può essere inserito ovunque: all’interno di quadri elettrici o dietro ai comuni interruttori a parete, rendendolo perfetto anche per il retrofit. Inoltre, i contatti a potenziale zero permettono il controllo di dispositivi con tensioni di uscita diverse. Abilita la creazione di scenari o routine personalizzate come i programmi di accensione o spegnimente automatici, per ridurre i consumi e aumentare il comfort. Scopri di più nella scheda completa.

La vendita è gestita direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, così come la spedizione. Se hai un abbonamento Prime attivo per te c’è anche la consegna gratuita assicurata già entro la giornata di domani. Dai uno sguardo alla pagina dell’e-commerce dedicata per leggere le recensioni dei clienti e scoprire i casi d’uso più comuni.

Al prezzo di soli 16,99 euro, il relè interruttore intelligente Shelly Plus 1 è un’opportunità da cogliere al volo per trasformare la casa in una smart home. In questo momento è in sconto anche il bundle con due unità, a soli 29,99 euro.