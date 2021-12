Dona un giocattolo tramite Amazon e Croce Rossa

Dopo aver lanciato l'iniziativa della Colletta Alimentare in collaborazione con Banco Alimentare, Amazon annuncia ora una ulteriore iniziativa benefica in collaborazione con la Croce Rossa. Si tratta del progetto “Dona un giocattolo” che, come facilmente presumibile dal nome, consente di donare giocattoli a bambini bisognosi. Il cibo è importante, così come lo sono una casa e gli affetti, ma anche poter sognare è fondamentale: “Dona un giocattolo” è una iniziativa gestita direttamente dalla Croce Rossa e consente a chiunque di partecipare con un semplice click su Amazon.

Dona un Giocattolo (su Amazon)

Non tutti i giocattoli sono compatibili con l'iniziativa: sono stati accuratamente selezionati dalla Croce Rossa, la quale ha creato una lista dei desideri su Amazon dalla quale poter scegliere.

Amazon inaugura l’iniziativa con la donazione di oltre 2000 giocattoli, tra cui giochi da tavola, puzzle e bambole, e un contributo economico di 15.000 euro a sostegno dell’operazione. Inoltre, al termine dell'iniziativa, Amazon donerà a Croce Rossa Italiana anche il margine ottenuto da tutte le vendite effettuate nell’ambito dell'operazione.

L'obiettivo Amazon è “supportare attivamente lo sviluppo delle nuove generazioni come agenti di cambiamento e costruire comunità più resilienti e inclusive“, il tutto con un aiuto fattivo alla Croce Rossa e una funzione di tramite per calamitare le attenzioni degli acquirenti più sensibili. Mentre si mettono nel carrello giochi di ogni tipo pensando al proprio albero di Natale, può essere un bel gesto donare un giocattolo e un sorriso a quanti avranno un Natale diverso.

Come funziona

Non devi far altro che visitare la lista dei desideri della Croce Rossa (la trovi qui) e scegliere i giocattoli che intendi donare. Dopodiché potrai mettere “Croce Rossa Italiana indirizzo della Lista dei Desideri” come indirizzo della spedizione in “altri indirizzi”. La merce acquistata andrà direttamente alla Croce Rossa, la quale si occuperà della redistribuzione sul territorio italiano.

Forse non tutti sanno che

Come da comunicato Amazon, ecco alcune informazioni che è utile sapere a tal proposito:

Amazon dona già regolarmente a Croce Rossa Italiana prodotti quali articoli per la cura della persona e la pulizia della casa, disinfettanti e igienizzanti, capi d’abbigliamento sportivo per adulti e bambini, giocattoli e prodotti per l’infanzia, che vengono distribuiti ai bambini e alle famiglie più colpite dall’attuale crisi economica in tutto il territorio italiano. Nel solo 2021, Amazon ha donato oltre 30mila prodotti del valore complessivo di oltre 300 mila euro, e più di 190 mila dispositivi di protezione individuale per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.

Una collaborazione che continua e che si rafforza, insomma, nel tentativo di aiutare il prossimo.