Colletta alimentare: dona cibo alle persone bisognose tramite Amazon

A partire da oggi puoi partecipare anche tu alla Colletta Alimentare 2021 organizzata da Amazon in collaborazione con Banco Alimentare. L'iniziativa è attiva nei supermercati, dove è possibile acquistare beni di prima necessità da affidare ai volontari che andranno a redistribuire alle famiglie in difficoltà, ma è attiva anche su Amazon dove il tutto può essere eseguito a colpi di click.

La Colletta Alimentare su Amazon inizia oggi e termina il 10 dicembre. Segui le istruzioni per partecipare.

Colletta Alimentare: come funziona?

Per partecipare è sufficiente andare su questa pagina, scegliere i prodotti desiderati, aggiungerli al carrello e quindi procedere con l'acquisto. Non è necessario cambiare l'indirizzo di spedizione preimpostato sul proprio account: automaticamente i prodotti saranno riconosciuti da Amazon e spediti direttamente al magazzino del Banco Alimentare.

Fondazione Banco Alimentare ONLUS coordina e guida la Rete Banco Alimentare, dando valore agli sforzi e ai risultati di ogni Organizzazione Banco Alimentare territoriale. Promuove il recupero delle eccedenze alimentari in tutta la filiera alimentare e la loro distribuzione a più di 7.550 strutture caritative convenzionate che assistono oltre 1.600.000 persone in difficoltà. Nel 2020 Banco Alimentare ha distribuito 100.983 tonnellate di alimenti, in parte salvati dallo spreco. Fondazione Banco Alimentare ONLUS organizza la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e altre raccolte alimentari in azienda.

Ci si trovano prodotti come tonno, olio, salsa di pomodoro, biscotti, pasta, omogenizzati per l'infanzia e altro ancora. Amazon invierà le notifiche di spedizione esattamente come se il prodotto dovesse arrivare a casa propria, ma in realtà si saprà che proprio in quelle ore la propria spesa sta arrivando a casa di persone bisognose, per le quali il Natale non sarà lo stesso di molti altri.

Amazon non imputerà alcuna spesa di spedizione: il Banco Alimentare non consegnerà direttamente alle famiglie, ma faranno da tramite circa 8000 strutture caritative convenzionate a sostegno di 2,1 milioni di persone.

Una volta completato l’acquisto con il pagamento, riceverai una email di ringraziamento, con un riassunto dell’iniziativa che hai appena sostenuto e la conferma che l'ordine è andato a buon fine. In aggiunta, riceverai l’email che mandiamo normalmente come conferma di Ricezione ordine (con il tuo indirizzo di spedizione). Riceverai inoltre tutte le altre notifiche che mandiamo normalmente sullo stato del tuo ordine (spedito/in transito/consegnato, con il tuo indirizzo di spedizione): non ti preoccupare, in questo caso, i prodotti donazione saranno consegnati al più presto direttamente a Banco Alimentare sulla base dei tempi concordati con la Fondazione Banco Alimentare.

Un gesto virtuoso e di grande sensibilità. Per una volta, acquistare su Amazon non sarà pulsione, ma amore per il prossimo. Un bel gesto per iniziare al meglio l'Avvento e abbracciare davvero quello che è lo spirito del Natale. Per partecipare, clicca qui.