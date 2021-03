I giorni seguenti l’assalto di Capitol Hill a inizio gennaio hanno visto il definitivo allontanamento di Donald Trump da social network come Twitter e la chiusura di piattaforme (è il caso di Parler) ritenute tanto vicine all’ex Presidente da arrivare al mancato rispetto delle regole. Il tycoon è oggi di fatto assente dalla scena online, ma potrebbe tornarvi presto.

Stando a quanto dichiarato nel fine settimana dal consigliere Jason Miller, entro i prossimi mesi Trump dovrebbe lanciare una piattaforma tutta sua. Pochi, pochissimi i dettagli svelati, ma il riferimento è a un progetto definito “molto caldo”.

Sarebbero già stati avviati i contatti con diverse società interessate a partecipare al progetto. Attraverso le pagine di Fox News, Miller ha parlato di un’iniziativa in grado di attrarre a sé un gran numero di utenti.

.@JasonMillerinDC said President Trump will be "returning to social media in two or three months" with "his own platform" that will "completely redefine the game" and attract "tens of millions" of new users. #MediaBuzz

— #MediaBuzz (@MediaBuzzFNC) March 21, 2021