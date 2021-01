L’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca ha portato un pezzo di Luna nello Studio Ovale e svuotato l’account The Official White House su Flickr. Ad ogni modo il ricco catalogo di fotografie ufficiali scattate da chi ha seguito il predecessore Donald Trump nei suoi quattro anni di mandato non è scomparso, fortunatamente: lo ancora si può sfogliare, ha solo cambiato indirizzo.

L’amministrazione Trump raccontata da Flickr

Una risorsa dalla quale anche noi abbiamo in più occasioni attinto, unica nel suo genere. Anzitutto perché mette a disposizione una copertura quasi quotidiana delle attività presidenziali con immagini ad alta risoluzione e di dominio pubblico, dunque utilizzabili senza alcun vincolo e senza restrizioni in termini di copyright. In secondo luogo perché è stata definita da più parti la rappresentazione di un universo parallelo scevro da ogni riferimento alle uscite più controverse del diretto interessato: insomma, un archivio che testimonia gli incontri diplomatici e poco più.

L’account ufficiale Flickr della Casa Bianca era stato aperto nel 2009 da Obama in seguito al suo primo insediamento da Presidente. A occuparsi degli scatti, ancora online, il fotografo Pete Souza che l’ha seguito fino al termine del secondo mandato.