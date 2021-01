Non è un vero e proprio ban, ma poco ci manca: anche YouTube ha deciso per un giro di vite sull’account di Donald Trump. Il canale rimane online, almeno per il momento, ma al Presidente USA viene di fatto impedito di caricare nuovi contenuti ed è stata disabilitata la pubblicazione dei commenti per quelli già disponibili.

YouTube, il canale di Trump rimane in sospeso

Una sorta di sospensione temporanea, dalla durata di almeno una settimana. I sette giorni scadranno proprio in concomitanza con la cerimonia del 20 gennaio a Washington per l’insediamento alla Casa Bianca del successore Joe Biden. La piattaforma ha motivato la propria decisione con l’intervento su Twitter che riportiamo di seguito.

2/ Given the ongoing concerns about violence, we will also be indefinitely disabling comments on President Trump’s channel, as we’ve done to other channels where there are safety concerns found in the comments section. https://t.co/1aBENHGU5z — YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 13, 2021

Nei giorni scorsi YouTube aveva invece comunicato di aver rimosso un video condiviso in seguito all’assalto a Capitol Hill in cui veniva per l’ennesima volta sostenuta la teoria dei brogli elettorali che sarebbero costati la sconfitta alle urne contro il rivale democratico.

C’è che la piattaforma di streaming definisce “1st strike” è una misura restrittiva previste dalle linee guida imposte all’intera community, attuata dopo la seconda violazione delle policy da parte di un iscritto. Un’eventuale terzo comportamento ritenuto non idoneo entro i successivi 90 giorni porterebbe al ban per due settimane, il terzo alla rimozione completa e definitiva del canale per sempre.