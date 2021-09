Dongle USB Wi-Fi dual band TP-Link 650Mbps a meno di 10 euro

In questo articolo vogliamo riportarti un’ulteriore soluzione di TP-Link, in questo caso un accessorio essenziale, ma estremamente utile. Stiamo parlando dell’adattatore Wi-Fi TP-Link Archer T2U, un piccolo dongle da collegare in una qualsiasi porta USB, decisamente compatto e discreto.

Scheda di rete USB Wi-Fi dual band TP-Link Archer T2U: caratteristiche tecniche

Partiamo, quindi, proprio dal design aspetto caratterizzante di questo prodotto. Rispetto alla maggior parte dei prodotti concorrenti, infatti, presenta delle dimensioni nettamente ridotte. In questo modo non sarà necessario rimuoverlo prima di riporre il laptop, peculiarità decisamente comoda per chi lavora in mobilità. Per quanto riguarda la connettività, TP-Link ha inserito all’interno del dongle un modulo Wi-Fi dual band, compatibile quindi con le bande a 2,4GHz e 5GHz. La velocità massima offerta è di ben 650Mbps, piuttosto elevata considerando il prezzo del dispositivo.

Molto interessante è l’integrazione della tecnologia 256QAM, in grado di portare a 200Mbps la velocità della sola banda a 2,4GHz, con un incremento delle prestazioni del 33%. L’installazione è piuttosto semplice, grazie al CD driver fornito in confezione. Tuttavia, in mancanza di un lettore ottico, è possibile scaricare i driver direttamente dal sito di TP-Link, nella versione più aggiornata. Comoda l’interfaccia che garantisce un’installazione ed una gestione semplificata del dispositivo.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 41%, la scheda di rete è disponibile su Amazon a soli 9,98 euro, un piccolo affare considerando il prezzo medio per queste caratteristiche.