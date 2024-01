Doomsday Clock: ancora 90 secondi all'apocalisse

Nonostante la guerra in Medio Oriente, i cambiamenti climatici e i rischi associati all’intelligenza artificiale, il Bulletin of the Atomic Scientists ha deciso di non spostare le lancette del Doomsday Clock. L’orologio dell’apocalisse rimane quindi fermo a 90 secondi dalla mezzanotte. Le 23:58:30 erano state impostate l’anno scorso.

90 seconds to midnight

In seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, la crescente diffusione delle fake news e la pandemia COVID-19, l’orario era stato spostato a 90 secondi dalla mezzanotte nel 2023 (era a 100 secondi nel 2022). Il Bulletin of the Atomic Scientists non ha avvicinato le lancette alla mezzanotte (che indica la catastrofe globale) nel 2024, nonostante il nuovo conflitto tra Hamas e Israele, l’anno più caldo della storia e l’uso sempre più massiccio dell’intelligenza artificiale generativa.

Il Presidente e CEO Rachel Bronson ha dichiarato che lasciando l’orologio a 90 secondi dalla mezzanotte non indica la stabilità globale. Ci sono anzi trend preoccupanti che potrebbero portare il mondo verso l’apocalisse. Stati Uniti, Cina e Russia spendono enormi somme per espandere e modernizzare i loro arsenali nucleari. La guerra in Ucraina continua da quasi due anni e durerà ancora a lungo. Il nuovo conflitto tra Hamas e Israele rischia di coinvolgere l’intero Medio Oriente.

Il 2023 è stato l’anno più caldo della storia, la temperatura degli oceani è aumentata, i ghiacciai si sciolgono e le emissione di CO2 continuano a salire, nonostante i maggiori investimenti nelle energie pulite.

Ci sono infine i rischi associati allo sviluppo incontrollato dell’intelligenza artificiale generativa. La tecnologia può essere usata per amplificare la disinformazione, manipolare le elezioni e accelerare lo sviluppo di armi autonome. Europa e Stati Uniti ed Europa hanno fissato delle regole, ma l’accordo finale non è stato ancora raggiunto (alcuni critici affermano che non serviranno a nulla).

Il Bulletin of the Atomic Scientists è un’organizzazione non-profit fondata nel 1945 da Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer e gli scienziati della University of Chicago. Il Doomsday Clock è stato introdotto nel 1947 e segnava 7 minuti alla mezzanotte. L’orologio viene citato in diversi brani musicali, tra cui 2 Minutes to Midnight degli Iron Maiden.