 DoorDash ha messo Instacart nel carrello: l'acquisizione
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DoorDash ha messo Instacart nel carrello: l'acquisizione

Con un investimento pari a circa 17 miliardi di dollari, Instacart passa sotto il controllo di DoorDash: erano concorrenti diretti.
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Con un investimento pari a circa 17 miliardi di dollari, Instacart passa sotto il controllo di DoorDash: erano concorrenti diretti.
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Un tempo si diceva Se non puoi batterli, unisciti a loro. Il proverbio potrebbe essere reso attuale: comprali. DoorDash ha appena annunciato l’acquisizione del suo concorrente diretto, Instacart. Entrambe le realtà operano nel settore del food delivery, permettendo di ordinare cibo per riceverlo poi a domicilio.

Instacart è la nuova acquisizione di DoorDash

Il comunicato ufficiale cita un investimento economico pari a circa 17 miliardi di dollari per arrivare alla stretta di mano. Prima che l’affare possa considerarsi definitivamente chiuso servirà il via libera da parte delle autorità competenti. In seguito all’approvazione, le due realtà andranno a costituire un gigante del settore.

L’intenzione è in ogni caso quella di continuare a operare con due brand indipendenti. Rimane da capire per quanto potrà reggere la strategia, abbiamo già visto in diverse occasioni una continuità di questo tipo dopo un’acquisizione, ma solo per un periodo, prima che la realtà proprietaria finisca per inglobare quella comprata.

Bloomberg ha scritto già nei giorni scorsi di una possibile cessione del business da parte di Instacart, citando anche Uber tra le aziende interessate. La trattativa tra le parti non è però andata a buon fine.

La dichiarazione congiunta è quella di rito: DoorDash e Instacart condividono la missione di aiutare le attività locali ad avere successo. Va sottolineato che i due servizi non sono accessibili dall’Italia, dove però DoorDash opera tramite Deliveroo, altra sua acquisizione risalente a un anno fa.

Fonte: DoorDash

Pubblicato il 29 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
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29 ott 2026
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