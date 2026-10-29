DoorDash ha messo Instacart nel carrello: l'acquisizione

Un tempo si diceva Se non puoi batterli, unisciti a loro . Il proverbio potrebbe essere reso attuale: comprali . DoorDash ha appena annunciato l’acquisizione del suo concorrente diretto, Instacart. Entrambe le realtà operano nel settore del food delivery, permettendo di ordinare cibo per riceverlo poi a domicilio.

Instacart è la nuova acquisizione di DoorDash

Il comunicato ufficiale cita un investimento economico pari a circa 17 miliardi di dollari per arrivare alla stretta di mano. Prima che l’affare possa considerarsi definitivamente chiuso servirà il via libera da parte delle autorità competenti. In seguito all’approvazione, le due realtà andranno a costituire un gigante del settore.

Today we’re announcing @DoorDash’s intent to acquire @Instacart. Both DoorDash and Instacart share a mission to help local businesses succeed. Together, we could give grocers and retailers of every size the best of both in one service: DoorDash’s delivery network and Instacart’s grocery and fulfillment technology, along with the advertising and AI tools each company has built. Until closing, DoorDash and Instacart will keep operating as separate, independent companies. Find out on how we’re helping Main Street compete and keeping more dollars local: https://t.co/hjCDE6fLCC For important additional information, read more here: https://t.co/OhGX576XtD — The Dashboard | DoorDash (@TheDashboard) October 29, 2026

L’intenzione è in ogni caso quella di continuare a operare con due brand indipendenti. Rimane da capire per quanto potrà reggere la strategia, abbiamo già visto in diverse occasioni una continuità di questo tipo dopo un’acquisizione, ma solo per un periodo, prima che la realtà proprietaria finisca per inglobare quella comprata.

Bloomberg ha scritto già nei giorni scorsi di una possibile cessione del business da parte di Instacart, citando anche Uber tra le aziende interessate. La trattativa tra le parti non è però andata a buon fine.