Dopo 33 anni Phil Schiller diventa Apple Fellow

Con il gruppo fin dall’ormai lontano 1987, Phil Schiller viene insignito del titolo di Apple Fellow. L’annuncio ufficiale conferma che rimarrà comunque in carica per guidare i team di Cupertino al lavoro su App Store e sugli eventi organizzati dalla mela morsicata, pur dedicandosi in contemporanea ad altri progetti di natura privata.

Phil Schiller nominato Apple Fellow, ma rimarrà coinvolto

La novità innesca di conseguenza un altro cambiamento nell’organigramma della società con Greg (Joz) Joswiak, nell’immagine qui sotto, che assume il ruolo di Senior Vice President of Worldwide Marketing. È stato per lungo tempo impegnato con la squadra addetta al Product Marketing. Di seguito in forma tradotta un estratto dalla dichiarazione del CEO Tim Cook.

Phil ha aiutato Apple a diventare l’azienda che è oggi … La pluriennale leadership di Joz nell’organizzazione Product Marketing lo rende perfetto per questo nuovo incarico assicurando una transizione senza problemi nel momento in cui il team è coinvolto in un lavoro importante ed entusiasmante.

Negli ultimi anni Schiller è stato protagonista sui palchi degli eventi organizzati dal gruppo, durante i keynote, al fianco del CEO e di altri volti noti di Cupertino. Queste le sue parole che manifestano il comprensibile desiderio di dedicare in futuro più tempo a famiglia e progetti personali.