Dopo arresto CEO, Telegram inizia a moderare le chat private

Telegram ha appena apportato una modifica sostanziale alla sua pagina delle FAQ. Ha rimosso, infatti, la dicitura che affermava che le chat private erano protette dalle richieste di moderazione. Questo cambiamento epocale arriva dopo l’arresto dell’amministratore delegato di Telegram, Pavel Durov, in Francia, con l’accusa di aver presumibilmente permesso il perpetrarsi di attività criminali sulla piattaforma.

L‘arresto di Durov è avvenuto in concomitanza con le accuse preliminari emesse dalle autorità francesi, secondo le quali Telegram viene utilizzato per la diffusione di materiale pedopornografico e per il traffico di droga. Le autorità hanno anche accusato l’azienda di essersi rifiutata di collaborare con gli investigatori.

Telegram controllerà anche chat private

In seguito all’arresto, Pavel Durov ha rilasciato una dichiarazione pubblica in cui si impegna a moderare maggiormente i contenuti su Telegram. Questo rappresenta un notevole cambiamento di tono rispetto alla posizione iniziale dell’azienda, che sosteneva di non avere nulla da nascondere.

Durov ha attribuito il problema al rapido aumento del numero di utenti di Telegram, che ha raggiunto i 950 milioni, rendendo più facile per i criminali abusare della piattaforma. Ha inoltre affermato di essersi posto l’obiettivo personale di garantire un miglioramento significativo della situazione.

Modifiche alle FAQ di Telegram

Le modifiche alle FAQ di Telegram sono già visibili. In particolare, è stata rimossa una sezione che affermava che tutte le chat di Telegram e le chat di gruppo erano private tra i partecipanti e che l’azienda non elaborava alcuna richiesta relativa ad esse. Al suo posto, è stata inserita una nuova sezione che spiega come segnalare contenuti illegali ai moderatori di Telegram utilizzando il pulsante “Segnala” presente in tutte le app di Telegram.

I moderatori della piattaforma perciò, provvederanno a verificare i contenuti segnalati e rimuoverli se necessario. Questa modifica mette decisamente i punti sulle “I” e chiarisce che, a differenza di quanto precedentemente affermato, Telegram adesso interverrà sui contenuti problematici se adeguatamente segnalati dagli utenti.