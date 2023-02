Doppio sconto su questo mostro di Mini PC (32/500GB)

Dotato di una potenza di calcolo sufficiente per gestire con disinvoltura anche i carichi di lavoro più pesanti nell’ambito della produttività e le sessioni di gaming, Beelink SER6 Pro è un Mini PC di fascia alta protagonista oggi di un’ottima offerta Amazon. L’e-commerce ha appena fatto crollare il suo prezzo e introdotto un coupon da attivare per ottenere un ulteriore sconto di 160 euro. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi desidera allestire una nuova postazione desktop. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

Beelink SER6 Pro: un mostro di Mini PC

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti: processore octa core AMD Ryzen 7 6800H con architettura Zen 3+, scheda grafica a AMD Radeon 680M, 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD PCIe 4.0 da 500 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile con dischi da 2,5 pollici), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, porte USB 4.0 Type-C, 3.2 e 2.0, slot Ethernet, due uscite video HDMI e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Come si legge nella descrizione completa, è in grado di gestire fino a tre monitor in contemporanea con supporto alla risoluzione massima 4K. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

In questo momento puoi acquistare Beelink SER6 Pro al prezzo finale di 609 euro grazie alla riduzione di prezzo appena applicata in automatico dall’e-commerce (fino a ieri era 999 euro) e al coupon da 160 euro che è possibile attivare in un click.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito, entro giovedì il Mini PC sarà sulla tua scrivania, pronto a sprigionare tutta la sua enorme potenza di calcolo, mettendola al servizio delle tue esigenze. Inclusi nella confezione un cavo HDMI e la staffa per il montaggio dietro al monitor.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.