DOPPIO SCONTO sul tablet Android di Blackview con la custodia

È online l’offerta a tempo su Amazon che propone Blackview Tab 60 Pro al suo prezzo minimo storico. Il tablet è protagonista di un doppio sconto con il bundle che include accessori come la custodia protettiva. Per approfittarne devi solo attivare il coupon dedicato: lo riceverai già entro domani, senza spese aggiuntive per la spedizione. È perfetto per lo streaming da piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+, ma non solo.

Blackview Tab 60 Pro: le caratteristiche del tablet

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata Doke OS e accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni. Di seguito elenchiamo le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate nel suo design sottile, rimandando alla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli.

Display da 10,1 pollici con risoluzione HD+;

processore octa core Unisoc T606;

24 GB di RAM (8+16 di espansione);

128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 2 TB);

connettività 4G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0;

altoparlanti stereo

batteria da 7.700 mAh con autonomia elevata.

La prima riduzione del costo è applicata in automatico, mentre per ottenere la seconda e sbloccare così il doppio sconto non devi far altro che attivare il coupon che trovi sull’e-commerce. Potrai così acquistare il tablet Blackview Tab 60 Pro al prezzo finale di soli 119 euro. Puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra Volcano Grey (visibile qui sopra) e Sunny Sky Blue, la spesa finale non cambia.

Come già scritto in apertura, si tratta di un bundle: include la custodia utile anche per mantenerlo inclinato, il vetro protettivo per lo schermo, l’alimentatore e il cavo per la ricarica della batteria. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita (la spedizione è gestita da Amazon).