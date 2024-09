DOPPIO SCONTO sul tablet HONOR Pad 9: Android e 12,1 pollici

Perfetto per lo streaming, ma non solo, HONOR Pad 9 in doppio sconto su Amazon e rappresenta la migliore offerta di oggi per chi cerca un tablet votato alla multimedialità. Per acquistarlo sfruttando la promozione non devi far altro che attivare il coupon che trovi nella pagina del prodotto. Tra i punti di forza, vale la pena citare l’ottimo schermo e il supporto ai servizi Google per il download delle applicazioni da Play Store.

HONOR Pad 9: le specifiche del tablet Android

Basato sul sistema operativo Android, ha dalla sua un display da 12,1 pollici con risoluzione 2.5K, frequenza di aggiornamento da 120 Hz per una fluidità senza compromessi e tecnologia dedicata alla protezione degli occhi. Sul fronte audio, gli otto altoparlanti in dotazione forniscono un’esperienza di alto livello. Ancora, il cuore pulsante è costituito dal processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda completa.

Approfitta del doppio sconto di oggi e allunga le mani su HONOR Pad 9 al prezzo finale di soli 256 euro. La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, per l’altra non devi far altro che attivare il coupon dedicato. La colorazione è Cyan Lake, quella visibile in queste immagini.

Se lo metti subito nel carrello e completi l’ordine in questo momento, entro domani il tablet arriverà a casa tua con la consegna gratuita. La spedizione è gestita direttamente dalla rete logistica di Amazon, senza intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Il voto medio assegnato dalle recensioni sull’e-commerce è molto alto: 4,5 stelle su 5.