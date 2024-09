DOPPIO SCONTO su Tapo C200: la tua casa è al sicuro

Progettata da TP-Link con l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’ambiente domestico anche quando si è lontani, la videocamera Tapo C200 per la sorveglianza della casa è in forte sconto su Amazon. Grazie all’offerta in corso, in questo momento raggiunge il suo prezzo minimo storico. Se vuoi approfittarne e non perdere l’occasione, ti basta attivare il coupon dedicato e metterla nel carrello.

TP-Link Tapo C200 al prezzo minimo storico: l’occasione

L’elenco delle funzionalità integrate è molto lungo, qui ci limiteremo a citare quelle più importanti, a partire dal design che le permette di ruotare a 360 gradi così da inquadrare ogni angolo della stanza, il sensore in alta definizione dotato di tecnologia per la visione notturna e la rilevazione del movimento con invio immediato di notifiche sullo smartphone. A questo si aggiungono la comunicazione audio bidirezionale per parlare da remoto e lo slot per schede microSD con capacità fino a 128 GB sulle quali salvare le registrazioni acquisite. Puoi trovare tutte le altre informazioni che cerchi nella pagina dedicata.

Al prezzo finale di soli 20 euro, la videocamera Tapo C200 di TP-Link è un affare da cogliere al volo. È merito del doppio sconto disponibile in questo momento: per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon proposto dall’e-commerce. Tutto qui, non serve altro.

Ricevi il prodotto direttamente a casa tua già entro domani, con la consegna gratuita se sei in possesso di un abbonamento Prime, effettuando subito l’ordine. Sei ancora indeciso? Dai uno sguardo alle oltre 120.000 recensioni positive che lo promuovono con un voto medio pari a 4,6/5 stelle.