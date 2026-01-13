Dormire sulla Luna? Al via le prenotazioni per il primo hotel

Skyler Chan si è laureato a maggio 2025 alla UC Berkeley in ingegneria elettrica e informatica. Alla fine di dicembre, la sua azienda, GRU Space, aveva esattamente un dipendente a tempo pieno oltre a lui. Ora ha annunciato che sta accettando depositi da 250.000 a 1 milione di dollari per prenotare posti nelle prime missioni turistiche sulla Luna, previste tra sei anni.

L’hotel sulla Luna è realtà: prenotazioni aperte

Follia completa? Da vedere. Chan è così assurdamente serio riguardo al progetto che o è un genio visionario o ha un’autostima incrollabile. E intanto, Y Combinator, l’acceleratore di startup della Silicon Valley che ha finanziato Airbnb, Dropbox, Reddit, ha deciso di dargli soldi. Forse quindi, vale la pena provare.

Il piano è costruire una serie di habitat sempre più sofisticati sulla Luna, fino a un hotel di lusso ispirato al Palace of Fine Arts di San Francisco. Sì, quell’edificio neoclassico con colonne e cupola che sembra uscito da un quadro rinascimentale. Ma sulla Luna. Dove non c’è atmosfera, la temperatura oscilla tra 127°C di giorno e -173°C di notte, e un granello di polvere lunare potrebbe forare una tuta spaziale.

L’idea è di costruire questo hotel non con materiali portati dalla Terra, sarebbe troppo costoso, ma con “mattoni spaziali” fatti di regolite lunare, il suolo polveroso che copre la superficie.

Perché un hotel sulla Luna?

Quando gli chiedono perché serva un hotel se astronavi come Starship di SpaceX sono già enormi e abitabili, Chan risponde con una metafora che, bisogna ammettere, funziona: SpaceX sta costruendo il “FedEx” per portarci lì, giusto? Ma deve esserci una destinazione in cui valga la pena restare. Non possiamo far vivere tutti sulla prima nave che è salpata verso il Nord America.

Punto per Chan. Magellano non ha circumnavigato il globo perché vivere su una nave era fantastico. Le persone si sono trasferite nel Nuovo Mondo perché lì hanno costruito città, infrastrutture, motivi per restare. E Chan sostiene che qualcuno deve essere quel “qualcuno” che costruisce le prime strutture sulla Luna. Strade, magazzini, basi. E hotel, perché il turismo spaziale sarà, secondo lui, l’attività commerciale più sicura a lungo termine. Gente che paga centinaia di migliaia di dollari solo per dire di essere stati sulla Luna.

E onestamente, potrebbe avere ragione. Perché se c’è una cosa che sappiamo dell’umanità è che la gente pagherà cifre assurde per esperienze uniche che possono vantare sui social.

Il deposito stellare da 250.000 dollari…

Chi sono le persone disposte a versare 250.000 dollari come deposito per una missione lunare prevista nel 2032, organizzata da un’azienda che alla fine di dicembre aveva due dipendenti? Chan ovviamente pensa che esistano. E forse non si sbaglia. Il mondo è pieno di miliardari annoiati, visionari con più soldi che senso pratico, e gente che vuole entrare nei libri di storia.

Gli esempi non mancano. Dennis Tito ha pagato 20 milioni di dollari nel 2001 per andare sulla Stazione Spaziale Internazionale. Jared Isaacman ha finanziato intere missioni SpaceX. Yusaku Maezawa ha prenotato un viaggio intorno alla Luna su Starship (ancora da realizzare).

Skyler Chan sta letteralmente vendendo camere d’albergo sulla Luna prima ancora di aver costruito un singolo mattone lunare. È assurdo. È audace. Statisticamente improbabile, come sembravano ridicoli Airbnb, Uber e SpaceX. E tutti e tre hanno funzionato.