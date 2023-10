Dove guardare Derthona - Olimpia Milano in diretta streaming

Torna in campo la Lega Basket Serie A: in programma oggi, 22 ottobre 2023, a partire dalle 19:15 c’è uno dei match più interessanti della quarta giornata di campionato, Derthona Tortona – Olimpia Milano. Si tratta di una sfida tra due squadre che hanno vinto due delle prime tre uscite di campionato e che sono alla ricerca di una nuova vittoria per non perdere il passo con le prime.

Per guardare la partita tra Derthona e Olimpia Milano è sufficiente accedere a DAZN. La piattaforma dedicata al mondo dello sport, infatti, trasmetterà in diretta streaming e anche on demand la sfida. Per accedere alla partita basterà attivare DAZN Start, l’abbonamento “base” previsto da DAZN, con prezzo ridotto grazie all’assenza delle partite della Serie di calcio.

DAZN Start costa 13,99 euro al mese che si riducono a 9,99 euro al mese con l’abbonamento mensile con vincolo annuale. C’è poi la possibilità di puntare sull’abbonamento annuale dal costo di 89,99 euro (circa 7,5 euro al mese), anche con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

Come guardare Derthona – Olimpia Milano con DAZN

Derthona – Olimpia Milano e le altre partite di Serie A sono incluse anche con DAZN Standard, ora in sconto a 19,99 euro al mese per 3 mesi, e DAZN Plus, che aggiunge la doppia visione. Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto, raggiungere il sito di DAZN e attivare l’abbonamento desiderato.

