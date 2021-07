Dove pensi di poter andare senza tendine parasole?

I vetri oscurati sono un bene extra e la loro diffusione non è mai stata eccessiva sul mercato. Al tempo stesso opinabili oscuranti a ventosa non hanno mai convinto e le soluzioni artigianali sono un lavoro che non ha mai dato soddisfazione. Ma da sempre Amazon mette a disposizione una soluzione che invece (è il caso di dirlo) calza a pennello per questa fase di partenze per le vacanze: le tendine parasole avvolgenti per portiere laterali sono una vera e propria calza scura che si indossa alla parte superiore della portiera ed assicura sia un buon filtro che un'ottima tenuta. Con 10,19 euro (sconto del 27% solo per oggi) hai risolto tutti quei problemi che ventose, maglie pizzicate e altre soluzioni acrobatiche non ti hanno mai risolto.

Tendina parasole: bastano pochi euro

Fare un viaggio di qualche ora comporta problemi di concentrazione per chi guida, ma per chi è sui sedili posteriori implica una certa noia a cui dover far fronte. Se a tutto ciò si aggiunge un sole laterale che scalda e impedisce di guardare lo schermo di un tablet, ecco che tutto si fa più complicato. Le tendine parasole in nylon oscurante risolvono tutti i problemi: nessuna luce laterale, più fresco e volendo anche la possibilità di abbassare il finestrino senza problema alcuno. La confezione comprende 2 unità, potendo così risolvere ogni problema su entrambe le portiere posteriori a vantaggio di bambini e ospiti sui sedili posteriori. L'offerta lampo di oggi ne taglia ulteriormente il prezzo e la soluzione diventa quindi pienamente low-cost e cambia fin da subito l'inizio delle tue vacanze.

Se per qualche motivo preferisci una tendina che si possa scostare per guardare il panorama (ma con minori garanzie in caso di finestrini aperti) è disponibile per 12,74 euro anche una versione con magneti, ma il nostro consiglio è quello di risparmiare due euro ulteriori per affidarti alla versione che avvolge il finestrino. L'abbiamo provata? Si, l'abbiamo provata. Impeccabile sotto ogni punto di vista, 10,19 euro molto ben spesi ed una grandissima facilità di installazione e rimozione tutte le volte che si desidera.