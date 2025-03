Dove si trova la tua auto? Ecco il tracker con localizzazione in tempo reale

Immagina di aver prestato l’automobile a tuo figlio per andare all’università e invece sta andando in giro con gli amici. O, ancora, che sta superando i limiti di velocità rischiando non solo di fare un incidente ma anche di prendere una bella multa. Senza un tracker GPS tutto questo non lo verresti mai a sapere. E se vuoi avere questo controllo sulla tua auto (ma su qualsiasi veicolo di tua proprietà), il tracker Salind 20 4G è la soluzione che stavi cercando. Ora è in offerta con un interessante 25% di sconto al quale puoi applicare un ulteriore 5% di buono sconto tramite l’apposito coupon.

3 ragioni per scegliere Tracker Salind 20 4G

Monitoraggio in tempo reale

Batteria a lunga durata

Installazione facile e sicura

I vantaggi di avere un localizzatore GPS

L’idea di controllare i tuoi figli o chiunque utilizzi la tua auto è solamente una delle opportunità offerte dall’utilizzo di un tracker GPS. Con Salind 20 4G, infatti, puoi essere informato in tempo reale anche se l’auto viene sollevata o se, impostando un’area sulla mappa, supera un determinato confine. In questo modo in caso di furto non solo vieni informato tempestivamente, ma puoi anche sapere dov’è la tua automobile in tempo reale.

Il tracker Salind 20 4G è in questo senso una vera e propria rivoluzione perché aumenta la sicurezza per la tua auto. Una volta acquistato e attivato ti basta fissarlo, utilizzando gli appositi magneti, in un punto nascosto della tua auto (nel portaoggetti, dietro il paraurti, sotto il tappeto del baule posteriore) e controllarla grazie all’apposita app del tuo smartphone.

Ideale per chi…

Vuole monitorare la posizione del proprio veicolo in tempo reale

Ha bisogno di un tracker con autonomia elevata per ridurre le ricariche

Cerca un dispositivo discreto e facile da installare senza cablaggi complessi

Il dispositivo è compatibile con tutte le auto e dall’applicazione sul telefono puoi avere tutto sempre sotto controllo, così da ridurre ogni rischio e aumentare la tua tranquillità.