Barcellona-PSG: dove vederla in streaming dall'estero

Barcellona-PSG è il big match che eleggerà una seria candidata alla vittoria della Champions League: è il ritorno dei quarti di finale, si gioca martedì 16 aprile alle ore 21:00 e la puoi vedere in TV (in chiaro) oppure in streaming gratis, anche se ti trovi all’estero grazie alla VPN di CyberGhost. Chi passerà il turno? Più avanti nell’articolo c’è il pronostico dei bookmaker.

Probabili formazioni e streaming di Barcellona-PSG

Ecco le probabili formazioni che i due allenatori, Xavi (senza Christensen e Sergi Roberto squalificati) e Luis Enrique, dovrebbero schierare dal primo minuto.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Joao Cancelo; Pedri, de Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha;

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes; Lee, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola.

Se ti trovi in Italia, puoi vedere la partita gratis grazie alla trasmissione in chiaro su Canale 5: non devi far altro che sintonizzare la TV. In alternativa, c’è lo streaming su Mediaset Infinity, sempre a costo zero, accessibile anche dall’estero con la VPN giusta.

Il pronostico dei bookmaker vede favoriti i padroni di casa, anche e soprattutto in virtù del fattore campo, senza dimenticare la maggiore confidenza con le fasi finali della Champions League. All’andata, disputata la scorsa settimana a Parigi, è finita 2-3 in favore dei blaugrana.

Ricapitolando, ecco quali sono i passi da seguire per vedere Barcellona-PSG in streaming dall'estero senza rinunciare alla telecronaca in italiano.

Apri l'applicazione di CyberGhost sul dispositivo scelto per guardare la partita; attiva la connessione a uno dei server collocati in Italia così da ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese; apri la piattaforma Infinity e goditi il big match.

