Dove vedere la serie tv Raffa in streaming

Raffa, la docuserie sull’icona della televisione italiana Raffaella Carrà, continua a incantare pubblico e critica. Diretta dal regista Daniele Lucchetti (Mio fratello è figlio unico, Il portaborse, L’amica geniale), è composta da tre episodi di circa un’ora, in cui viene ripercorsa la carriera di quella che è stata definita come la “regina della televisione italiana”, e della Pelloni, la Raffaella della vita privata. È possibile vederla in streaming su Disney+, la piattaforma online di Disney disponibile all’indirizzo disneyplus.com e tramite app su dispositivi mobili e Smart TV. Ecco il link alla pagina dedicata alla serie su DisneyPlus.

Come vedere la serie tv Raffa in streaming su Disney+

Per vedere la serie tv Raffa in streaming è necessario sottoscrivere uno dei tre piani di abbonamento messi a disposizione da Disney+. Il più economico – Standard con Pubblicità – parte da 5,99 euro al mese e dà accesso all’intero catalogo della piattaforma, con un massimo di due riproduzioni in contemporanea e una risoluzione fino a 1080p (Full HD).

Lo streaming senza pubblicità e l’opzione Download attiva sono inclusi nel piano Standard da 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno. Infine, la risoluzione massima fino a 4K, il supporto all’audio Dolby Atmos e 4 riproduzioni in contemporanea sono il piatto forte del piano Premium, al costo di 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno.

In Raffa, il racconto della carriera e della vita privata di Raffaella Carrà ha per protagoniste le testimonianze delle persone che più le sono state vicine, dall’autore Salvo Guerco all’amica storica Anna Vasini, oltre che Barbara Boncompagni, figlia di Gianni, che era stato il primo compagno importante della Carrà.

Guarda la docuserie Raffa in streaming, scegliendo uno dei tre piani di abbonamento con prezzi a partire da 5,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.