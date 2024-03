Slavia Praga-Milan: formazioni e dove vederla in streaming

Slavia Praga-Milan è il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in scena allo stadio Eden Aréna della capitale ceca. Si gioca giovedì 14 marzo alle ore 18:45 e lo puoi vedere in streaming su DAZN. I rossoneri partono da un risultato di vantaggio, grazie alla bella prestazione dell’andata a San Siro, ma nelle coppe anche un solo episodio può ribaltare la situazione, a dispetto dei pronostici.

Probabili formazioni e streaming di Slavia Praga-Milan

Stesso modulo per le due squadre. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo al fischio d’inizio. Pioli ritrova Leao dal primo minuto dopo il riposo nell’ultima di campionato, ma dovrebbe tenere Bennacer in panchina, per schierarlo eventualmente a gara in corso. Al suo posto Adli titolare.

Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil;

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

I tifosi che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare con la diretta trasmessa su DAZN. La piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Dario Mastroianni.

Come già anticipato, si riparte dal 4-2 dell’andata, giocata a San Siro, che ha visto i rossoneri uscire a testa alta grazie alle reti di Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic.

Il pronostico dei bookmaker vede favorita la squadra di Pioli, nonostante il fattore campo. L’eventuale passaggio del turno sarebbe fondamentale per la stagione del Diavolo, che in campionato ha appena superato la Juventus portandosi al secondo posto della classifica.

