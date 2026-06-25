 Dragonfly C1000: nuova CPU di Qualcomm per agenti AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Dragonfly C1000: nuova CPU di Qualcomm per agenti AI

Dragonfly C1000 è una CPU con oltre 250 core Oryon che offre prestazioni per Watt superiori a quelle attuali (verrà usata nei data center di Meta).
Dragonfly C1000: nuova CPU di Qualcomm per agenti AI
Tecnologia Business AI
Dragonfly C1000 è una CPU con oltre 250 core Oryon che offre prestazioni per Watt superiori a quelle attuali (verrà usata nei data center di Meta).
Qualcomm
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Qualcomm ha annunciato nuovi chip che verranno utilizzati nei data center per fornire la potenza di calcolo necessaria agli agenti AI. La novità più importante è Dragonfly C1000. È una CPU che troverà posto nei server di Meta a partire dal 2028 quando inizierà la produzione di massa. L’azienda guidata da Cristiano Amon ha inoltre svelato Dragonfly AI300, un acceleratore per l’inferenza dei modelli AI.

Principali specifiche di Dragonfly C1000

La nuova CPU Dragonfly C1000 è stata progettata per fornire prestazioni elevate e consumi ridotti. Il parametro più importante è quindi l’efficienza, non la potenza bruta. Qualcomm sottolinea che le prestazioni per Watt sono oltre due volte superiori a quelle delle attuali CPU per server (ma non è noto quali). Può essere utilizzata per carichi di lavoro general-purpose o per gestire i compiti agentici.

Dragonfly C1000 integra oltre 250 core Oryon (design chiplet) con frequenze superiori a 5 GHz. Il sottosistema di memoria è progettato per offrire elevata larghezza di banda, latenza ridotta ed efficienza energetica superiore, utilizzando una tecnologia a basso consumo all’avanguardia. Supporta storage PCIe 7.0 con velocità superiore a 2 TB/s.

I chip Dragonfly C1000 arriveranno sul mercato nella seconda metà del 2028. Tra i partner di Qualcomm c’è Meta che integrerà la CPU nei futuri data center.

Dragonfly AI300 è invece un acceleratore AI di terza generazione. È un ASIC (Application Specific Integrated Circuit), come Jalapeño di OpenAI. Si aggiunge quindi ai chip già presenti nel catalogo di Qualcomm (Dragonfly AI200 e AI250). Le prestazioni per Watt sono fino a 8 volte superiori a quelle delle GPU nell’inferenza dei modelli AI. Le prime unità saranno disponibili nel 2028.

Fonte: Qualcomm

Pubblicato il 25 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il computer quantistico di Microsoft è frutto di un bug di Python?

Il computer quantistico di Microsoft è frutto di un bug di Python?
3 prompt per trasformare l'AI in un insegnante privato

3 prompt per trasformare l'AI in un insegnante privato
Samsung Galaxy A27 5G è ufficiale con display da 120 Hz e AI

Samsung Galaxy A27 5G è ufficiale con display da 120 Hz e AI
400 giornali contro OpenAI e Microsoft per lo scraping AI

400 giornali contro OpenAI e Microsoft per lo scraping AI
Il computer quantistico di Microsoft è frutto di un bug di Python?

Il computer quantistico di Microsoft è frutto di un bug di Python?
3 prompt per trasformare l'AI in un insegnante privato

3 prompt per trasformare l'AI in un insegnante privato
Samsung Galaxy A27 5G è ufficiale con display da 120 Hz e AI

Samsung Galaxy A27 5G è ufficiale con display da 120 Hz e AI
400 giornali contro OpenAI e Microsoft per lo scraping AI

400 giornali contro OpenAI e Microsoft per lo scraping AI
Luca Colantuoni
Pubblicato il
25 giu 2026
Link copiato negli appunti