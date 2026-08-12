 Threads sbarca sui visori Meta Quest: cosa si può fare in VR
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Threads sbarca sui visori Meta Quest: cosa si può fare in VR

Threads debutta sui visori Meta Quest con un'app completa per usare il social in VR. Ecco cosa offre e la strategia dietro questa scelta.
Threads sbarca sui visori Meta Quest: cosa si può fare in VR
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Threads debutta sui visori Meta Quest con un'app completa per usare il social in VR. Ecco cosa offre e la strategia dietro questa scelta.
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Si può scrollare Threads sul telefono, sul tablet, sul desktop. Adesso si può fare con un visore Meta Quest sulla faccia, isolati dal mondo fisico, immersi in un feed di post in realtà virtuale. Meta ha lanciato l’app Threads per i visori Quest, e chi si sta chiedendo perché qualcuno vorrebbe leggere post di testo con un casco in testa, è in ottima compagnia…

Cosa fa l’app di Threads su Meta Quest

L’app è completa: è possibile sfogliare i feed, pubblicare, mettere like, rispondere, visitare i profili, cercare, guardare video. Si può scaricare dallo store Meta.

Abbiamo progettato la nuova app Threads per Meta Quest per rendere l’uso della VR più sociale che mai, dice Meta. Che vogliate seguire le conversazioni durante un gioco, commentare l’ultima serie TV con gli amici, o fare check-in veloci tra le attività quotidiane.

Threads ha 500 milioni di utenti attivi mensili. Meta ha portato l’app sugli occhiali Ray-Ban Display il mese scorso. Adesso la porta in VR. La logica? Threads deve essere ovunque Meta, dal telefono agli occhiali smart, dal desktop ai visori VR. Ogni dispositivo è un’opportunità di engagement.

Per Meta, è coerente con la strategia di rendere i visori Quest più utili per le attività quotidiane, non solo per il gaming. Se si controllano le email e si naviga il web in VR, perché non anche Threads?

Il dubbio resta

Leggere post di testo in realtà virtuale è discutibile. Il testo è piatto, i post sono brevi. L’esperienza non guadagna nulla dall’immersione tridimensionale. Ma Meta sta costruendo un ecosistema dove il visore è il dispositivo per tutto, non solo per i giochi. Un’app Threads in VR ha senso perché quando si indossa il Quest e si vuole controllare Threads, non ci si deve togliere il visore. Tutto qui.

Fonte: META

Pubblicato il 12 ago 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
12 ago 2026
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