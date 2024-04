Dragon's Dogma 2 per PS5 CROLLA a 60€ con questo COUPON

Uno degli ultimi titoli usciti che ha fatto tremare il mondo dei videogiochi ha un nome: Dragon’s Dogma 2. Il nuovo action-RPG di Capcom è davvero maestoso e divertentissimo. Se stavi aspettando l’offerta perfetta per prenderlo anche tu e giocarlo sulla tua PlayStation 5, eccolo qui! Con il coupon “PSPRAPR24” su eBay, potrai averlo a soli 60,90€ al posto dei 74,99€ di listino. Scopriamo le sue caratteristiche!

Tutte le caratteristiche di Dragon’s Dogma 2

Il gioco ti invita a immergerti in un mondo nuovo e vastissimo, un luogo pieno di creature fantastiche come grifoni, draghi e molto altro! Il sistema di combattimento è stato completamente rivisto rispetto al capitolo precedente e reso più fluido e spettacolare che mai. Avrai la possibilità di padroneggiare una varietà di armi e abilità per sconfiggere i tuoi nemici, sfruttando l’ambiente a tuo vantaggi.

Il gioco presenta anche un’intelligenza artificiale avanzata che rende i nemici più intelligenti e reattivi, aumentando la sfida e la strategia del combattimento. Quest’intelligenza artificiale si riflette anche sulle pedine: i nostri compagni d’avventura controllati dal computer ma che, grazie all’esperienza maturata in-game, ci aiuteranno in base alle nostre preferenze e a ciò che impareranno minuto dopo minuto.

Infine, grazie alla potenza di PlayStation 5, Dragon’s Dogma 2 offre una grafica mozzafiato e dei tempi di caricamento ridotti praticamente all’osso. Sei pronto a vivere ore e ore di divertimento nelle terre selvagge di questo folle RPG?

Scopri tutto ciò che ha da offrire Dragon’s Dogma 2 e perditi nelle sue lande ricche di magia e boss fuori di testa. Prendi la tua copia per PS5 a soli 60,90€ grazie al coupon eBay “PSPRAPR24“.