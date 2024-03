Dreame D10 Plus è il robot 2in1 con STAZIONE per casa SEMPRE pulita

Uno straordinario robot con due funzioni al suo interno che si completa in tutto e per tutto grazie alla stazione di ricarica e pulizia. Dreame D10 Plus è una fantasia con tutte le funzioni che ti mette a disposizione e la gestione semplice immediata che avviene con l’app sullo smartphone.

Il prezzo è ottimo anche se lo sconto in corso su Amazon non è super elevato. Approfittane ora se sei interessato, lo porti a casa con 339€ potendolo pagare anche a rate.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Dreame D10 Plus è il robot definitivo di cui non fare a meno

Bello, completo di tutto e soprattutto intelligente. Visto che si deve muovere per casa senza che tu gli stia dietro, questa ultima caratteristica non è da sottovalutare. Proprio per questo metto le carte in regola immediatamente dicendoti che la navigazione LiDAR è di casa.

Scegli come pulire i pavimenti e se scegliere l’aspirazione, il lavaggio o entrambi. Basta un tap sul tuo smartphone ed hai fatto. La potenza di aspirazione è elevata per non temere alcun genere di sporco: anche peli e capelli vengono eliminati con un passaggio.

Le dimensioni del robot in sé sono studiate ad hoc per farlo infilare fin sotto i mobili e non incontrare problemi.

La stazione di ricarica, infine, ha un doppio scopo. Quando il robot è scarico o termina la sua routine torna automaticamente lì per ripristinare la batteria. Inoltre svuota i contenitori e li pulisce per essere pronti per un nuovo ciclo.

Non perdere tempo se sei interessato. Porta subito a casa il tuo Dreame D10 Plus ora che è in promozione. Acquistalo a 339€ su Amazon con un click.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.