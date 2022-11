Dreame H12: un super prezzo per il Black Friday

Il mondo degli aspirapolveri è in continua evoluzione e chi ne sta cercando uno non può non approfittare degli sconti che saranno disponibili in occasione del Black Friday. In quest’occasione Dreame ha deciso infatti di mettere in promozione tantissimi prodotti, tra cui il Dreame H12 che vedremo in questo articolo.

È bene sottolineare però che questo non sarà il solo che andrà in offerta, ma potrete godere di una vasta proposta che spazia dall’L10s Ultra, L10s Pro a tantissimi altri modelli. Quelli che sicuramente subiranno una variazione significativa di prezzo saranno il D9 Max, il W10 e il Z10 Pro. Vi consiglio quindi di tenere sott’occhio lo shop DreameBot per non perdervi i migliori prezzi sul mercato.

Dreame H12: pulizia senza precedenti

Quello che sicuramente distingue questa tipologia di prodotto è la spazzola rotante all’avanguardia che riesce a pulire con estrema precisione anche i bordi delle stanze in prossimità dei battiscopa. La combinazione tra aspirazione, pulizia a umido e lavaggio permette di rimuovere sia lo sporco umido che quello secco. Concluse poi le pulizie, sarà sufficiente premere l’apposito tasto per avviare una pulizia automatica del rullo della spazzola.

Questo Dreame H12 vanta un motore brushless che genera un’aspirazione decisamente forte in grado di aspirare qualsiasi residuo presente sul pavimento. A beneficio dell’esperienza d’uso, H12 è dotato di un intuitivo display LED che permette di conoscere lo stato di pulizia con un solo colpo d’occhio. Non è tutto, perché anche il rilevamento automatico ed intelligente dello sporco regola l’intensità di aspirazione ottimizzando l’efficienza energetica.

Il miglior prezzo per il Black Friday

Il prezzo di questo aspirapolvere ed aspiraliquidi normalmente è attorno ai 429€ tuttavia, come dicevamo, in occasione del Black Friday verranno applicati corposi sconti a molti prodotti e questo non fa assolutamente eccezione. Infatti sarà possibile acquistarlo a soli 349€. Non farti scappare l’occasione!