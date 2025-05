DREAME X40 Ultra Complete gode di sconto esagerato e potenza incredibile

Se c’è un investimento da fare per una casa sempre pulita, quello è DREAME X40 Ultra Complete. Questo robot di ultima generazione non lascia niente al caso con la sua stazione di ricarica e svuotamento e una potenza che elimina ogni traccia di sporco. Geniale e soprattutto affidabile per programmarlo anche quando non sei in casa e ottenere risultati concreti. Non è economico ma grazie allo sconto del 15% su Amazon, diventa più abbordabile: se sei interessato acquistalo a 849 euro invece di 999 euro.

DREAME X40 Ultra Complete, tutto quello che c’è da sapere

È dotato di tecnologie di ultima generazione affinché le pulizie siano davvero soddisfacenti. Una volta che acquisti DREAME X40 Ultra Complete non hai bisogno di mettere mano su aspirapolvere convenzionali o straccio e secchio perché i pavimenti li troverai sempre impeccabili. La sua stazione gli permette di ricaricarsi, svuotare i contenitori e di pulirsi in totale autonomia con un sistema che non solo usa acqua calda a 70°C ma igienizza anche le varie parti all’interno.

Grazie ai suoi sensori avanzati e all’app sullo smartphone, si muove in modo agiato per casa ed evita sia zone proibite che ostacoli senza però ignorare le zone più difficili da pulire come gli spazi al di sotto dei mobili o gli angoli più nascosti. Con una forza di aspirazione pari a 12000pa non c’è sporco che regga e anche capelli e peli di animali sono eliminati con una sola passata. Se hai diversi tappeti in casa, non ti preoccupare: con i suoi sensori intelligenti, il robot rileva in automatico cosa sta pulendo e quando è azionato anche il lavaggio, alza i moci per non bagnare i tessuti e preservarli.

Una vera certezza in casa. DREAME X40 Ultra Complete è il robot di cui non fare a meno se vuoi ottenere prestazioni massime. Acquistalo su Amazon a soli 849 euro con sconto del 15%.