Dreame Z20: GIÙ IL PREZZO per l'aspirapolvere senza fili (-100€)

Dreame Z20 non è la solita aspirapolvere senza fili: oggi in offerta a tempo su Amazon, vanta caratteristiche da top di gamma della categoria, come l’autonomia che arriva a 90 minuti con una sola ricarica della batteria interna e il rilevamento della polvere per regolare automaticamente il funzionamento. Pulisce in modo efficiente pavimenti e tappeti, integra un motore ad alta velocità (140.000 giri/min) e ha in dotazione spazzole e accessori differenti, uno per ogni necessità.

Amazon taglia di 100€ il prezzo di Dreame Z20

Il sistema ha un’efficienza di filtrazione del 99,99% per catturare particelle con dimensioni fino a 0,3 μm, grazie anche alla tecnologia Clean-to-Edge, incorpora un sistema di filtri HEPA e blocca i virus presenti nell’ambiente, evitandone la proliferazione. C’è anche un display LCD che visualizza le informazioni in tempo reale. Hai bisogno di altre informazioni? Le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Come si può vedere nell’immagine qui sopra, nella confezione sono presenti (oltre al corpo principale) la base, la mini spazzola elettrica, la prolunga, il tubo flessibile, la spazzola morbida rotante per spolverare, un accessorio multifunzione, la spazzole multi-superficie illuminante, la spazzola morbida a rullo illuminante e un adattatore flessibile. Tutto questo al prezzo di 399 euro invece di 499 euro come da listino, grazie allo sconto di 100 euro applicato in automatico.

Come anticipato in apertura, si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro: se ne approfitti ora, riceverai l’aspirapolvere senza fili Dreame Z20 direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Puoi contare sull’affidabilità di Amazon sia per la vendita che per la spedizione.