Limitare arresti anomali e bug con Driver Updater

Come forse saprai, CCleaner è lo strumento numero uno per la pulizia del PC. Con Driver Updater mantieni aggiornato il software per i driver e consente di mantenere il funzionamento ottimale dei componenti essenziali dell'esperienza di utilizzo del PC aggiornando i driver software obsoleti.

Dunque, è un servizio essenziale per il gioco, gli hobby creativi e altro ancora.

Scopriamo altri vantaggi dei servizi CCleaner.

Ccleaner: servizi principali

Interessante è il nuovo Health Check di CCleaner, che analizza il tuo PC e consiglia soluzioni rapide. Dunque sintonizza e aggiorna automaticamente in modo che si avvii e funzioni più velocemente ed sia più sicuro.

Ecco alcuni vantaggi.

Maggiore velocità del computer

Computer lento? Col passare del tempo nel computer si accumulano file inutilizzati, impostazioni e driver software obsoleti che possono renderlo sempre più lento. CCleaner cancella questi file e aggiorna i driver software, rendendo il PC più veloce.

Esplorazione più sicura

Inserzionisti e siti Web possono tenere traccia del tuo comportamento online tramite i cookie salvati nel tuo computer. CCleaner cancella tutti i dati relativi alla cronologia delle ricerche nel browser e i cookie, per assicurarti il completo anonimato e la massima riservatezza durante l'esplorazione di Internet.

Meno errori e arresti anomali

Nel corso del tempo, nel registro di sistema si accumulano errori e impostazioni non funzionanti che possono causare frequenti arresti anomali. Anche i driver software non aggiornati possono causare problemi simili. Lo strumento brevettato per la pulizia del registro di CCleaner ripristina l'ordine per rendere il PC più stabile, mentre Driver Updater aiuta a tenere sotto controllo tutti i driver irregolari e obsoleti.

Avvio più rapido

Molti programmi vengono avviati silenziosamente in background quando si accende il computer. CCleaner consente di disattivare tutti i programmi non necessari, per iniziare più rapidamente a lavorare o giocare.

Ottimizzazione del PC

Scelto da milioni di utenti e acclamato dai critici: CCleaner è lo strumento per l'ottimizzazione dei PC più apprezzato al mondo! Estremamente intuitiva, la funzionalità di pulizia in un clic consente anche agli utenti meno esperti di ottimizzare il computer in pochi secondi. Inoltre, include numerose funzionalità avanzate per gli utenti più esperti.

Numeri invidiabili

Ecco alcuni numeri interessanti di CCleaner:

35.000.000 GB di spazio liberato ogni mese

2.5 MILIARDI di copie di CCleaner scaricate

55 lingue disponibili

5.000.000 di installazioni desktop ogni settimana

Driver Updater cosa offre

Driver Updater viene offerto in promozione a 24,95 € anziché 29,95 € per la versione Pro. Mentre a 24,95 anziché 29,95 per la versione Pro Plus.

Ecco cosa offre:

Migliora le prestazioni dell'hardware e dei dispositivi del PC

Analizza, sintonizza e corregge il tuo PC Quindi funziona di nuovo giusto

Controlla quali app impegnano le risorse del computer

Rimuove file di tracciamento e dati di navigazione

Aggiorna rapidamente le app per ridurre le vulnerabilità nella sicurezza

Anche dove gli altri strumenti di pulizia non arrivano

Monitoraggio in Tempo Reale Elementi Inutili

Pulisce il browser alla chiusura

CCleaner è sempre al passo con il sistema operativo e i browser in uso

Defraggler, per assicurare la massima efficienza e l'integrità dei dischi

Recuva, per recuperare facilmente qualsiasi file

Speccy, per rilevare immediatamente gli eventuali problemi e upgrade compatibili

Approfitta della promo da questo link!