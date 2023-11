Drone DJI Mini 2 SE: SUPER PREZZO su eBay, risparmi 100 euro

eBay ti offre una fantastica opportunità di mettere le mani sul drone DJI Mini 2 SE al prezzo imperdibile di 399 euro invece di 499: il tutto grazie ad uno sconto di 100 euro già applicato sul prezzo ufficiale. Non devi far altro che aggiungere il drone al carrello e completare l’acquisto, anche in 3 rate con PayPal.

Drone DJI Mini 2 SE: il compagno ideale per riprese spettacolari

Il DJI Mini 2 SE è il compagno ideale per chi desidera una prospettiva unica senza compromettere la qualità. Con un peso inferiore ai 249 grammi, puoi goderti il volo senza preoccuparti delle restrizioni. La sua trasmissione video fino a 10 km ti consente di esplorare il mondo da nuove altezze, catturando immagini chiare e dettagliate.

Le modalità intelligenti di questo drone ti permettono di concentrarti sulla creatività, lasciando che il Mini 2 SE gestisca il volo in modo intuitivo. Con una durata massima di volo di 31 minuti e la resistenza al vento fino a 38 km/h, avrai il tempo e la stabilità necessari per scattare foto e video straordinari.

Il DJI Mini 2 SE Fly More Combo include tutto il necessario per un’esperienza di volo completa, con accessori extra e una pratica borsa per il trasporto. Non perdere l’occasione di risparmiare 100 euro e aggiungi questo drone di qualità alla tua attrezzatura fotografica. Acquista ora su eBay e inizia a esplorare il cielo con stile.

