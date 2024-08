Dublino dice no al terzo data center Google in Irlanda

Il South Dublin County Council ha respinto il progetto di Google di costruire un terzo data center nella capitale irlandese, come riportato d Bloomberg. La decisione dell’ente governativo è stata motivata da serie preoccupazioni riguardanti la scarsità di energia rinnovabile locale e il potenziale impatto della struttura sull’approvvigionamento energetico della regione.

Google, che attualmente gestisce già due data center a Dublino, aveva annunciato i piani per una terza struttura lo scorso giugno, sottolineando il suo impegno a sostenere l’economia digitale del Paese.

Occhi puntati sul consumo energetico delle aziende tech

La decisione del South Dublin County Council riflette la crescente attenzione posta sul consumo di energia da parte delle aziende tecnologiche, soprattutto in un contesto in cui la rete elettrica irlandese sta affrontando problemi di capacità. Negli ultimi trimestri, l’Irlanda è diventata molto meno flessibile nel concedere autorizzazioni per l’installazione di “giga-data center”, principalmente a causa delle croniche difficoltà di EirGrid, l’operatore nazionale della rete elettrica irlandese, che si trova a far fronte a una rete sotto capacità da anni.

Amazon ottiene il via libera per tre nuovi data center

Nonostante questi nuovi vincoli, lo scorso settembre Amazon ha ottenuto l’autorizzazione a costruire tre nuovi data center a Dublino. Questa decisione potrebbe essere stata motivata da un impegno più sostanziale da parte dell’azienda in termini di energie rinnovabili, dimostrando come un approccio più sostenibile possa fare la differenza nell’ottenere il via libera per nuovi progetti.

Google farà ricorso?

Google ha ora un mese di tempo per presentare ricorso contro la decisione del South Dublin County Council. Resta da vedere se l’azienda di Mountain View riuscirà a convincere le autorità irlandesi della sostenibilità del suo progetto o se dovrà rivedere i suoi piani per adattarsi alle crescenti esigenze di sostenibilità energetica richieste dal Paese.