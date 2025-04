Commissione UE: telefoni usa e getta per viaggi negli USA

La Commissione europea ha fornito telefoni usa e getta ai dipendenti che si recheranno negli Stati Uniti nei prossimi giorni. Le nuove linee guida sono state introdotte perché c’è il rischio di spionaggio da parte delle autorità statunitensi. In pratica, l’ex alleato viene ora paragonato alla Cina e alla Russia, dopo l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca.

L’Europa non si fida più degli Stati Uniti

Le linee guida verranno applicate dalla prossima settimana quando funzionari e commissari europei voleranno negli Stati Uniti per partecipare ai meeting del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale (21-26 aprile). Misure simili sono applicate per i viaggi in Ucraina e Cina.

Lo scontro politico è iniziato quando Trump ha minacciato di sospendere gli aiuti militari all’Ucraina e la protezione offerta all’Europa. Più recentemente è stato imposto un dazio del 20% sulle importazioni negli Stati Uniti (successivamente sospeso per 90 giorni).

L’amministrazione Trump ha inoltre fortemente criticato le leggi europee, tra cui AI Act, Digital Services Act e Digital Markets Act, che danneggerebbero le aziende statunitensi (le possibili sanzioni sono state considerate una tassa o un’estorsione). Un funzionario della Commissione ha dichiarato che l’alleanza transatlantica è finita.

Ai dipendenti della Commissione sono stati forniti telefoni usa e getta che dovranno essere spenti all’arrivo negli Stati Uniti e inseriti in una speciale custodia (forse una gabbia di Faraday) per evitare lo spionaggio. È vietato portare telefoni personali. I dipendenti della dogana possono sequestrare i dispositivi elettronici e accedere ai contenuti.

Ad alcuni turisti e accademici in visita dall’Europa è stato rifiutato l’ingresso negli Stati Uniti perché su telefoni e notebook sono stati trovati commenti e documenti critici verso le politiche dell’amministrazione Trump.