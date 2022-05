DuckDuckGo blocca Topics e FLEDGE di Google

A fine marzo, Google ha avviato i test per le nuove tecnologie che dovrebbero sostituire i cookie di terze parti in Chrome nel corso del 2023. DuckDuckGo ha quindi aggiornato la sua estensione per bloccare Topics e FLEDGE, come già avvenuto con FLoC. L’azienda della Pennsylvania consiglia comunque di utilizzare un altro browser.

Niente tracciamento con DuckDuckGo su Chrome

FLoC (Federated Learning of Cohorts) è stata la prima tecnologia introdotta con l’iniziativa Privacy Sandbox e attivata automaticamente per milioni di utenti che usano Chrome. Dopo aver ricevuto numerose critiche, Google ha sostituito FLoC con Topics che permette di mostrare inserzioni pubblicitarie personalizzate sulla base della cronologia di navigazione.

Topics è meno invasiva di FLoC, ma DuckDuckGo afferma che permette ugualmente a Chrome di tracciare le attività online e condividere le informazioni con gli inserzionisti. FLEDGE consente invece di effettuare il cosiddetto “re-targeting“. Quando l’utente visita un sito, l’inserzionista indica a Chrome l’argomento. Quando viene visitato un altro sito, il browser mostra inserzioni sullo stesso argomento.

Anche se è possibile disattivare la Privacy Sandbox nelle impostazioni di Chrome, DuckDuckGo consiglia di installare la sua estensione che blocca automaticamente sia Topics che FLEDGE. Gli utenti che invece vogliono evitare qualsiasi tracciamento online possono utilizzare NordVPN, attualmente disponibile con uno sconto del 60% per due anni.

