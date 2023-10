Duolingo insegna anche matematica e musica

Trascorso ormai più di un decennio dal lancio, Duolingo è pronta per affrontare un importante step di evoluzione, con l’obiettivo di andare oltre l’insegnamento delle lingue straniere, accogliendo nuove discipline come la matematica e la musica. Le lezioni relative a queste due materie saranno integrate nella stessa applicazione già disponibile.

Anche matematica e musica per il nuovo Duolingo

L’annuncio è giunto dal palco dell’evento Duocon 2023 andato in scena nella giornata di ieri (chi lo vuol rivedere può trovare lo streaming integrale su YouTube), a cui ha preso parte il fondatore Severin Hacker. Al momento, la novità non risulta ancora disponibile in-app, ma lo sarà presto. Stando a quanto dichiarato, il rollout coinvolgerà in un primo momento solo la piattaforma iOS e coloro che hanno impostato inglese o spagnolo come lingua predefinita.

I nuovi corsi di matematica e musica, già sottoposti a una fase di test coinvolgendo un gruppo ristretto di utenti per raccogliere feedback, saranno rivolti a tutti, da chi ha poca dimestichezza con queste materie a chi invece già le conosce, ma vuol comunque mettersi alla prova.

La strategia è la stessa di sempre: puntare su una dinamica tipica della gamification per gratificare i frequentanti durante il percorso di apprendimento, attraverso lezioni brevi e un approccio mordi e fuggi adatto anche a chi non ha molto tempo da dedicare.

Il team di Duolingo non esclude la possibilità, in futuro, di aggiungere altre materie. Al momento, però, si concentra su queste tre: le lingue straniere che da sempre rappresentano il fulcro dell’applicazione, la matematica e la musica.