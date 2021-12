Duolingo: TikTok e Netflix ispirano gli utenti

Il 2021 è ormai in chiusura e come da tradizione nel mondo dell'IT molte aziende sono solite stilare delle statistiche relative alle tendenze dell'anno tra gli utenti. Duolingo, la rinomata piattaforma per l'apprendimento delle lingue, non vuole essere da meno e difatti ha da poco pubblicato il suo report linguistico degli ultimi 12 mesi.

Ciò che emerge è che le prime cinque lingue imparate quest'anno tramite Duolingo sono state lo spagnolo, l'inglese, il francese, il giapponese e il tedesco. Inoltre, una percentuale sempre maggiore di utenti in tutto il mondo ha scelto di dedicarsi allo studio del coreano. Pare poi che tra coloro che hanno cominciato a studiare una nuova lingua con Duolingo durante la pandemia l'80% lo ha fatto tramite l'app per smartphone e tablet.

Duolingo: utenti ispirati da TikTok, La casa di carta, Squid Game e Emily in Paris

Dal report emergono altri interessanti dati, che rivelano non solo le tendenze di studio delle lingue, ma anche le preferenze degli utenti in fatto di social network. Più di due terzi degli intervistati da Duolingo ha infatti affermato che un evento culturale potrebbe ispirarli a provare a imparare una nuova lingua, con il 29% di essi che ha dichiarato che i video di TikTok in altri idiomi sono serviti come motivazione.

Pure le serie su Netflix sono state fonte di ispirazione per l'apprendimento di nuove lingue: il 37% degli utenti ha dichiarato che ha iniziato le lezioni di spagnolo dopo aver visto La casa di carta, il 28% ha deciso di dedicarsi allo studio del coreano dopo aver guardato Squid Game e il 20% si è dedicato al francese dopo aver guardato Emily in Paris.

In questi giorni, inoltre, Duolingo consente a qualsiasi suo iscritto che abbia completato almeno 10 lezioni nel 2021 di consultare delle statistiche personalizzate su che tipo di studente è, in base a quando pratica i corsi, quali di questi ha seguito e quante ore ha dedicato all'apprendimento di nuove lingue tramite il servizio.