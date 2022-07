DVB-T2: il più bello dei decoder oggi è a metà prezzo

Il più bello tra i decoder per il nuovo digitale terrestre è disponibile oggi a metà prezzo in occasione del Prime Day. Non il solito scatolotto con numeri digitali sulla parte frontale e linee improbabili in una scocca plasticosa, ma un etereo device sormontato da un marchio storico dell’elettronica: Nokia.

Si tratta di un ricevitore DVB-T2 semplicissimo da usare, facilissimo da installare ed estremamente gradevole a livello di design: può restare dunque tranquillamente in vista al fianco della TV, con controllo garantito da un telecomando che risponde appieno ai medesimi canoni estetici e funzionali con i quali è stato progetto il dispositivo.

Per portare la propria vecchia tv verso il nuovo digitale terrestre sono dunque sufficienti 19,99 euro ancora per qualche ora, sapendo di mettere le mani sul dispositivo che più di ogni altro potrà campeggiare in piena vista nel tuo salotto senza minimamente impattare a livello estetico: semplice, lineare, senza pulsante alcuno, i cui segnali di output si limitano ad un minuscolo led sulla parte frontale.

Grazie alla presa USB laterale, il decoder può inoltre trasformarsi in qualcosa di ulteriore: è sufficiente inserire una chiavetta, infatti, perp oter visualizzare foto, video o quant’altro direttamente sul televisore. Il “magic touch” di Nokia è rimasto, insomma, e in questo decoder rialza la testa sfornando un dispositivo decisamente sopra la media.

E oggi è il giorno giusto per approfittarne, perché l’offerta è destinata a scadere nel giro di poche ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.