Il Dyson 2-in-1 che raffresca d'estate e riscalda d'inverno (sconto)

Ti segnaliamo l’offerta su eBay che vede protagonista Dyson Hot+Cool, un vero e proprio dispositivo dalla natura 2-in-1. È un termoventilatore che ti tornerà utile in questa estate torrida per raffrescare la tua casa e che in inverno sarà in grado anche di riscaldarla. Attenzione: se sei interessato all’acquisto ti consigliamo di non aspettare molto, sul marketplace ne sono stati già venduti molto ed è parecchio osservato dagli utenti. La promozione è relativa alla colorazione bianca, quella visibile nelle immagini seguenti.

L’offerta su eBay per Dyson Hot+Cool

Ha in dotazione la tecnologia Air Multiplier per dirigere il flusso d’aria in modo uniforme in tutta la stanza e il sistema Jet Focus per diffondere un flusso potente, uniti all’interno del suo design iconico e progettato in modo da renderlo semplice da pulire. C’è anche il telecomando curvo e magnetico per controllarlo anche a distanza, impostandolo sulle 10 modalità di funzionamento, inclusa quella basata sul timer. Supporta l’oscillazione fino a 70 gradi e il controllo della temperatura fino a 37 °C. L’altezza è pari a 59,5 centimetri, il peso si attesta a soli 2,68 chilogrammi. Scopri di più nella scheda completa.

Grazie all’offerta in corso puoi acquistare il termoventilatore Dyson Hot+Cool che fa caldo e freddo al prezzo finale di soli 346 euro, con un notevole risparmio rispetto al listino ufficiale. Come già anticipato, la colorazione è quella bianca, dallo stile elegante e minimalista.

Non c’è bisogno di inserire codici promozionali, è tutto pronto per metterlo nel carrello. È venduto dallo store ufficiale del marchio su eBay e subito disponibile. C’è anche la spedizione gratuita: se lo ordini in questo momento arriverà a casa tua entro pochi giorni. Se non sarai soddisfatto, lo potrai restituire entro 30 giorni ottenendo un rimborso completo della spesa.