Aspirapolvere Dyson (e molto altro) in sconto

Sul fatto che Dyson sia sinonimo di qualità, affidabilità e prestazioni elevate, non ci sono dubbi. Oggi, lo store ufficiale del brand propone una serie di sconti e offerte in modo da strizzare l’occhio a tutti coloro che desiderano acquistare un prodotto top di gamma per la casa o dedicato alla cura della persona, ma risparmiando oppure ottenendo in omaggio accessori extra, senza spendere di più.

I migliori sconti dello store ufficiale Dyson

Ecco dunque che si predenta l’opportunità perfetta per integrare nel proprio ambiente domestico un dispositivo come un purificatore e termoventilatore progettato in ogni sua componente con l’obiettivo di garantire il massimo del comfort a tutta la famiglia oppure un aspirapolvere di ultima generazione che rende le pulizie un gioco da ragazzi. Di seguito alcune tra le migliori occasioni legate alla promozione in corso.

Dyson Pure Hot+Cool , purificatore e termoventilatore a 399 euro: risparmi 50 euro;

, purificatore e termoventilatore a 399 euro: risparmi 50 euro; Dyson V15 Detect Absolute , edizione con Floor dok inclusa a 749 euro: risparmi 125 euro;

, edizione con Floor dok inclusa a 749 euro: risparmi 125 euro; Asciugacapelli Dyson Supersonic , edizione speciale con box e spazzola tonda da 45 mm a 479 euro: risparmi 90 euro;

, edizione speciale con box e spazzola tonda da 45 mm a 479 euro: risparmi 90 euro; Styler Dyson Airwrap , edizione speciale con travel bag e stand inclusi a 579 euro: risparmi 110 euro;

, edizione speciale con travel bag e stand inclusi a 579 euro: risparmi 110 euro; Piastra Dyson Corrale, edizione speciale con box e spazzola a 479 euro: risparmi 90 euro.

Considerando l’appuntamento con San Valentino ormai alle porte, potrebbe essere anche un’ottima idea regalo, così da non farsi trovare impreparati all’appuntamento.

Ricordiamo infine che lo store ufficiale Dyson permette di scegliere il pagamento a rate. In questo modo, volendo, è possibile dilazionare la spesa in tre tranche, grazie alla collaborazione con il servizio fornito da Klarna. Per chi compra non ci sono interessi e l’addebito è mensile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.