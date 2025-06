Dyson Cyclone V10 Absolute: portalo a casa risparmiando 150€

Ti segnaliamo lo sconto di 150 euro sul listino che taglia il prezzo di Dyson Cyclone V10 Absolute, l’aspirapolvere senza filo top di gamma che può diventare un valido alleato per la pulizia profonda di tutta la casa. Utilizza la nuova spazzola Motobar e ha fino a 60 minuti di autonomia con una sola ricarica. Rimuove efficacemente lo sporco dai tappeti agendo con le sue setole in nylon in profondità tra le fibre, per eliminare anche la polvere più nascosta e ostinata. Non lasciarti sfuggire l’offerta su eBay, non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile.

L’offerta su eBay per Dyson Cyclone V10 Absolute

Tra le altre cose è progettato per raccogliere i peli lasciati dagli animali domestici e i capelli, evitando che si formino fastidiosi grovigli, grazie a una tecnologia esclusiva sviluppata appositamente. Include diversi accessori come la spazzola Fluddy a rullo morbido con setole morbide in nylon e filamenti in fibra, la mini turbospazzola per entrare in azione negli spazi ristretti, quwlla multifunzione, la bocchetta a lancia per raggiungere ogni punto e l’adattatore per gli angoli. Scopri di più nella pagina dedicata.

Approfitta dello sconto di 150 euro per acquistare l’aspirapolvere senza filo Dyson Cyclone V10 Absolute al prezzo finale di 349 euro (invece di 499 euro come da listino ufficiale). La disponibilità è immediata. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire: è tutto pronto per il risparmio.

A proporlo è lo store ufficiale di Dyson su eBay che ha già ricevuto migliaia di feedback positivi dai clienti, con la spedizione gratuita e la consegna direttamente a casa tua assicurata entro pochi giorni. Per l’eventuale reso con il recupero completo della spesa avrai a disposizione un mese dal ricevimento.