Dyson Cyclone V10 con kit accessori a prezzo speciale, 200€ di sconto

Se vuoi davvero avverare i tuoi sogni allora anticipa il Natale e rendi questo Black Friday davvero unico. Hai l’opportunità di portare a casa Dyson Cyclone V10 con il kit completo di accessori. Venduto dallo store ufficiale del marchio, hai due anni di garanzia e zero motivo di dubitare.

L’occasione la trovi su eBay dove con un sconto del 33% il ribasso tocca i 200€ complessivi. Collegati al volo e aggiungilo al carrello se sei interessato. Con soli 399€ realizzi le tue fantasia.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Dyson Cyclone V10, l’aspirapolvere senza fili senza difetti

Bello, intelligente e soprattutto comodo da usare in casa. Sappiamo tutti di che pasta sono fatti gli aspirapolvere marcati Dyson e questo modello non è da meno. Come ti anticipavo, arriva a casa tua con tutto il kit di accessori completo quindi puoi pulire qualunque superficie senza mai più farti problemi.

Dyson Cyclone V10 ha dalla sua parte un motore ciclonico che non conosce limitazioni: ogni genere di sporco viene succhiato via senza lasciare anche il più piccolo dei granelli fuori posto. Con diverse modalità di aspirazione gestisci tutto nei minimi particolari.

Non manca all’appello il contenitore che si svuota senza mani: premi il tasto e tutto è pulito. In fin dei conti lo hanno introdotto proprio loro questo tipo di meccanismo.

Con 60 minuti di autonomia in totale hai un po’ tutto il tempo del mondo per pulire casa. Una volta finito, rimettilo in carica e al suo posto con la base di attacco al muro che provvede ad entrambe le esigenze.

Che altro dirti, collegati subito su eBay e non sprecare questa occasione. Acquista il tuo Dyson Cyclone V10 con soli 399€ e lo sconto del 33%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.