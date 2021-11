La realtà virtuale per conoscere i prodotti Dyson

Il marchio britannico ha scelto di percorrere la strada della realtà virtuale per far conoscere i propri prodotti ai potenziali clienti, mettendo in campo il progetto Dyson Demo VR. Come si può intuire già dal nome, si tratta di un'esperienza VR attraverso la quale è possibile osservare da vicino il design e apprendere quali sono le caratteristiche o le funzionalità di apparecchi come phon e piastre per capelli.

I prodotti Dyson in una demo VR

Un approccio di questo tipo è di interesse anche in considerazione degli sviluppi a cui si potrebbe assistere in futuro, con le novità in arrivo nell'ambito del metaverso, la dimensione attraverso cui (secondo la visione di Zuckerberg) sarà possibile creare un ponte in grado di connettere il mondo fisico e quello digitale. È lo stesso James Dyson, fondatore e Chief Engineer della società, a presentare l'iniziativa.

Già disponibile anche l'applicazione per i visori Oculus, in download gratuito così che tutti possano metterla alla prova.

